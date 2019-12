Serie C, le designazioni arbitrali di Coppa Italia e recuperi campionato

La Lega Pro ha comunicato le designazioni arbitrali per la gara di Coppa Italia Serie C Robur Siena-Ternana e per quattro recuperi di campionato in programma mercoledì 11 dicembre 2019.

Coppa Italia Serie C

Robur Siena-Ternana: Ermanno Feliciani di Teramo (Cataldo-Ceccon)

Recuperi Campionato

Girone A

Pontedera-Lecco: Francesco Luciani di Roma 1 (Cortese-Tinello)

Juventus U23-Gozzano: Davide Mario Arace di Lugo di Romagna (Tempestilli-Giorgi)

Girone C

Paganese-Catania: Paride Tremolada di Monza (Fontemurato-Salama)

Vibonese-Catanzaro: Marco Ricci di Firenze (Rizzotto-Valente)