Serie C, le designazioni arbitrali per i playoff

La Figc ha comunicato le designazioni arbitrali per il primo turno dei playoff di Serie C. Per gli spareggi promozione, oltre la consueta terna, è stato designato anche il quarto uomo. Le gare saranno disputate tutte venerdì:

Viterbese vs Pontedera

Arbitro: Vincenzo Valiante di Salerno

Assistenti: Manzi-Parrella

Quarto uomo: De Remigis di Teramo

Carrarese vs Pistoiese

Arbitro: Ivan Robilotta di SCO

Assistenti: Zingrillo-Spiniello

Quarto uomo: Provesi di Treviglio

Piacenza vs Giana Erminio

Arbitro: Andrea Zingarelli di Siena

Assistenti: Mariottini-Nuzzi

Quarto uomo: Meraviglia di Pistoia

Albinoleffe vs Mestre

Arbitro: Fabio Schirru di Nichelino

Assistenti: Zanardi-Magri

Quarto uomo: Meleleo di Casarano

Feralpisalò vs Pordenone

Arbitro: Matteo Marchetti di Ostia

Assistenti: Angotti-Vono

Quarto uomo: Lorenzin di Castelfranco Veneto

Renate vs Bassano

Arbitro: Fabio Pasciuta di Agrigento

Assistenti: Cecchi-Berti

Quarto uomo: Riccardo Annaloro di Collegno

Cosenza vs Sicula Leonzio

Arbitro: Luca Massimi di Termoli

Assistenti: Colizzi-Macaddino

Quarto uomo: Carella di Bari

Monopoli vs Virtus Francavilla

Arbitro: Matteo Proietti di Terni

Assistenti: Abagnara-Della Vecchia

Quarto uomo: Guida di Salerno

Casertana vs Rende

Arbitro: Federico Dionisi de L'Aquila

Assistenti: Bercigli-Li Volsi

Quarto uomo: De Santis di Lecce