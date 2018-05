Serie C, le designazioni arbitrali per il secondo turno di playoff

© foto di Federico De Luca

Diramate le designazioni arbitrali in vista del secondo turno dei playoff, in programma martedì 15 maggio. Queste le scelte.

ALBINOLEFFE vs FERALPISALO' - Andrea Mei di Pesaro (Biasini-Bianchini, Cudini)

COSENZA vs CASERTANA - Alessandro Prontera di Bologna (Marchi-Saccenti, Santoro)

MONZA vs PIACENZA - Giosue' Mauro D'apice di Arezzo (Mazzei-Bruni, Miele)

JUVE STABIA vs VIRTUS FRANCAVILLA - Daniel Amabile di Vicenza (Badoer-Michieli, Pashuku)

REGGIANA vs BASSANO VIRTUS - Lorenzo Maggioni di Lecco (Sante Marinenza-Ruggieri, Curti)

VITERBESE vs CARRARESE - Simone Sozza di Seregno (Mokhtar-Lombardo, Camplone)