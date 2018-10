Serie C, le designazioni della 10^ giornata del Girone A

Milan, sogno Thiago Silva ma è meglio non illudersi

Milan, per Bonaventura infiammazione al ginocchio sinistro

E' Inter-Juventus anche sul mercato: duello per il gioiello viola Chiesa

Milan, ballottaggio Bakayoko-Kessie per affiancare Biglia col Genoa

Dolcetto o scherzetto? Pastore, acquistato per brillare come a Palermo

Batistuta: "Volevo fare il dirigente alla Fiorentina ma non rientro nei piani"

Dolcetto o scherzetto? Vidal, "scippo" del Barça per scaldare la panchina

Dolcetto o scherzetto? Pjaca, telenovela estiva che non ha mai inciso

Chiellini risponde a Mou: "Ad Harvard, ma per un master in economia"

Empoli, Krunic verso la gara col Napoli: "Voglio diventare come Zielinski"

Iaquinta dopo la condanna: "Soffro come un cane. Non ho fatto nulla"

Inter e Juve, non solo Chiesa: sarà sfida anche per Piatek e Martial

Dolcetto o scherzetto? Badelj, il parametro zero che deve ancora inserirsi

Dolcetto o scherzetto? Kepa, gli 80 milioni non pesano. E Sarri gongola

Samp, l'Inter continua a monitorare Andersen. E' in vantaggio sulla Juve

Sono state pubblicate le designazioni arbitrali della 10^ giornata di Serie C. Ecco nel dettaglio le scelte per il Girone A che si disputerà tra sabato 3 e lunedì 5 ottobre 2018:

Invio richiesta in corso...

Utilizzo dei Cookie

PROSEGUO

Utilizziamo cookie, anche di terze parti, per migliorare l'esperienza di navigazione e per inviarti messaggi promozionali personalizzati.Proseguendo con la navigazione acconsenti al loro uso in conformità alla nostra Cookie Policy