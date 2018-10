Serie C, le designazioni della 10^ giornata del Girone C

Sono state pubblicate le designazioni arbitrali della 10^ giornata di Serie C. Ecco nel dettaglio le scelte per il Girone C che si disputerà tra sabato 3 e lunedì 5 ottobre 2018:

Catanzaro - Bisceglie: Ivan Robilotta di Sala Consilina (Mansi-Parrella)

Juve Stabia - Casertana: Giovanni Nicoletti di Catanzaro (Bruni-Laudato)

Paganese - Sicula Leonzio: Zingarelli di Siena (Mariottini-Meocci)

Potenza - Catania: Matteo Marchetti di Ostia Lido (Assante-Notarangelo)

Rende - Reggina: Riccardo Annalaoro di Collegno (De Chirico-Pellino)

Siracusa - Cavese: Mario Davide Arace di Lugo di Romagna (Donato-Bertelli)

Trapani - Matera: Fabio Natilla di Molfetta (Montanari-Teodori)

Vibonese - Francavilla: Cristian Cudini di Fermo (Nasti-Piedipalumbo)

Viterbese - Rieti: Alessandro Meleleo di Casarano (Perrotti-Severino)

RIPOSA: Monopoli