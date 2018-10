Serie C, le designazioni della nona giornata del Girone C

Queste le designazioni arbitrali per la nona giornata del girone C di Serie C.

Casertana vs Vibonese

Daniel Amabile di Vicenza (Di Palma-Dibenedetto)

Cavese vs Trapani

Luca Zufferli di Udine (Berti-Della Croce)

Monopoli vs Catanzaro

Francesco Meraviglia di Pistoia (Ruggieri-Basile)

Rieti vs Siracusa

Luigi Carella di Bari (Maninetti-Martinelli)

Sicula Leonzio vs Potenza

Matteo Gariglio di Pinerolo (Fine-Bocca)

Bisceglie vs Paganese

Davide Miele di Torino (D'Elia-Di Monte)

Reggina vs Juve Stabia

Daniele Paterna di Teramo (Di Giacinto-Micaroni)

Virtus Francavilla vs Rende

Luca Angelucci di Foligno (Fraggetta-Bahri)