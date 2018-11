Serie C, le gare delle 18.30: colpo Siena a Lucca, il Renate resta in fondo

© foto di Michele Maraviglia/UC AlbinoLeffe

Tre le partite di Serie C inserite nella fascia oraria delle 18:30, una per il gruppo A e le altre due per il B. Nel primo raggruppamento c'è stata la vittoria esterna del Siena, che ha vinto a Lucca, battendo la squadra fanalino di coda e riabilitando in parte la sua classifica. Nell'altro girone l'AlbinoLeffe torna a vincere, lasciando proprio il Renate all'ultimo posto. Senza reti invece la sfida tra Ravenna e Rimini. Ecco dunque i risultati.

Gruppo A

Lucchese - Siena 2-3

Gruppo B

AlbinoLeffe - Renate 2-0

Ravenna - Rimini 0-0