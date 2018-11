Serie C, le gare delle 20:30: vittorie per Arzachena e Lucchese

Fonte: TuttoC.com

Fischio finale anche per gli ultimi due incontri del Girone A, quelli iniziati alle 20:30. Spiccava il derby sardo tra Arzachena ed Olbia: hanno trionfato gli smeraldini, col punteggio di 1-0. Il gol decisivo lo ha realizzato La Rosa al 61’. Con lo stesso punteggio, ma a favore degli ospiti, si è chiusa Pro Piacenza – Lucchese. La squadra di Favarin conquista tre punti grazie alla rete di Sorrentino al 64’. La Lucchese si porta a cinque punti in classifica con il secondo successo consecutivo che in parte neutralizza gli effetti del pesante -11.