Serie C, le gare delle 20:45: cade il Padova, la Reggina vince il derby

© foto di Federico Gaetano

Oggi si sono giocati due anticipi validi per la nona giornata di Serie C. A Padova i padroni di casa allenati da Sullo sono stati battuti dal Ravenna, incappando nel primo ko stagionale. Decisiva una doppietta di Nocciolini, inutile il gol di Pesenti nel finale. Tre punti che lanciano i romagnoli in piena zona playoff con 13 punti mentre la capolista resta a 22 e conserverà la vetta indipendentemente dal risultato del Vicenza, secondo a 18.

Nel Girone C, invece, la Reggina vince il derby con il Catanzaro grazie a un gol di Corazza nel finale. Gli amaranto agganciano dunque in vetta la Ternana a 19, mentre il Catanzaro insegue tre punti indietro al quarto posto.