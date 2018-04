Serie C, le gare più calde della 35^: Toscana protagonista, doppio derby

© foto di Federico Gaetano

GIRONE A

Derby al Picchi: il Livorno alla caccia della prima vittoria dopo tre sconfitte consecutive ospita il Pisa in una partita sentitissima da entrambe le piazze. Derby toscano anche per il Siena capolista, che farà visita all'Arezzo. Trasferte per Viterbese e Carrarese, in casa rispettivamente di Cuneo e Pontedera. Completano il turno Giana Erminio-Lucchese, Olbia-Prato, Pistoiese-Arzachena, Pro Piacenza-Gavorrano.

GIRONE B

Gara casalinga per il Padova capolista, impegnato contro l'Albinoleffe. Alle spalle, gara di alta classifica per la Reggiana, che ospiterà il Bassano. Derby triveneto fra Vicenza e Pordenone. Poche partite di spicco, chiudono il turno Renate-Ravenna, Fano-Mestre, Feralpisalò-Santarcangelo, Gubbio-Triestina, Sambenedettese-Teramo.

GIRONE C

Turno casalingo anche per il Lecce, che cerca continuità contro il Fondi penultimo. Derby siciliano per il Catania, che dovrà vedersela contro l'Akragas già retrocesso; il Trapani, invece, giocherà in casa contro la Fidelis Andria. Sfida a cavallo tra Calabria e Sicilia in Catanzaro-Siracusa, completano il turno Bisceglie-Reggina, Juve Stabia-Monopoli, Rende-Casertana, Virtus Francavilla-Matera, Sicula Leonzio-Cosenza.