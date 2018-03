Serie C, le gare più calde - occhi su Pisa-Piacenza e Catania-Reggina

Girone A

Weekend da vivere in trasferta per le due squadre in lotta per il primo posto del girone. Il Siena è atteso a Monza, mentre il Livorno dovrà vedersela col Pro Piacenza in Emilia: una doppia sfida lontana dalle mura amiche che potrebbe agevolare il Pisa, attualmente terzo, che invece affronterà l'altra squadra di Piacenza all'Arena Garibaldi. Fra le altre gare di giornata occhi puntati sulla sfida d'alta classifica fra Alessandria e Giana Erminio, separate fra loro da tre punti, e sul duello salvezza fra Gavorrano e Pontedera.

Girone B

Con Padova e Feralpisalò fermi per il consueto turno di riposo le attenzioni dell'alta classifica sono tutte dirette sui match di Sambenedettese, Reggiana e Bassano. Gli uomini di Capuano andranno a far visita all'Alma Juventus Fano dell'ex Troianiello, mentre la Regia ospiterà il Gubbio di mister Pagliari. Sfida in Lombardia per il Bassano ospite del Renate. Importante, ai fini della zona playoff, anche il confronto fra Pordenone e Fermana.

Girone A

Sfida dal sapore di Serie A per il Catania di Alessandro Lucarelli, chiamato a continuare il testa a testa con il Trapani. Al 'Massimino' arriva la Reggina di mister Maurizi in piena lotta per non retrocedere. Duelli di alta classifica, invece, per lo stesso Trapani contro il Bisceglie e del Lecce che andrà a far visita al Cosenza. Interessante anche il confronto fra Rende e Juve Stabia. In coda, invece, attenzioni tutte su Fidelis Andria-Catanzaro.