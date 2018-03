Serie C, le nuove classifiche: Arezzo e Vicenza scivolano verso il fondo

Dopo le penalizzazioni decide dal TFN (-6 all'Arezzo, -4 a Vicenza e Siracusa e -2 all'Akragas) vengono ridisegnate le classifiche dei tre gironi di Serie C. I toscani scivolano al penultimo posto in classifica a +3 dal Prato ultimo, i veneti scendono invece al terzultimo posto; per quanto riguarda invece le due compagini siciliane gli aretusei scendono a quota 43 perdendo due posizioni in classifica, ma restando saldamente in zona play off, mentre i Giganti sono sempre più ultimi con ben 16 punti sul Fondi. Queste le nuove classifiche:

Girone A: Livorno 60, Siena 58, Pisa 52, Viterbese 50, Alessandria 46, Carrarese 46, Monza 42, Giana Erminio 41, Piacenza 40, Olbia 39, Pistoiese 36, Pontedera 36, Arzachena 35, Pro Piacenza 35, Lucchese 35, Cuneo 28, Gavorrano 27, Arezzo 23, Prato 20

Girone B: Padova 54, Sambenedettese 46, Reggiana 44, Bassano 43, Sudtirol 43, Feralpisalò 42, Mestre 41, Pordenone 41, Triestina 38, Renate 38, Albinoleffe 36, Ravenna 35, Fermana 33, Teramo 31, Gubbio 28, Vicenza 27, Santarcangelo 26, Fano 25

Girone C: Lecce 64, Trapani 60, Catania 60, Matera 47, Juve Stabia 46, Rende 43, Siracusa 43, Monopoli 42, Cosenza 41, Casertana 39, Sicula Leonzio 38, Bisceglie 37, V. Francavilla36, Catanzaro 35, Reggina 33, Fidelis Andria 31, Paganese 28, Fondi 26, Akragas 10