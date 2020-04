Serie C, le quattro squadre calabresi creano la maglia della solidarietà

Una maglia della solidarietà realizzata per far fronte all'emergenza coronavirus. Catanzaro, Reggina, Vibonese e Rende hanno realizzato insieme ad Errea una divisa che verrà venduta per raccogliere fondi: i ricavi verranno interamente devoluti all’Associazione Banco Alimentare Calabria, per poter aiutare tramite l'acquisto di alimenti le famiglie in difficoltà.