Serie C, le squalifiche dopo il 31° turno: due giornate per Silvestri

© foto di Federico Gaetano

A seguito della trentunesima giornata di campionato di Serie C e in base alle risultanze degli atti ufficiali, sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari riguardanti i giocatori:

Calciatori espulsi

Squalifica per due gare effettive

Silvestri Tommaso (Trapani) per atto di violenza verso un avversario a gioco fermo.

Calciatori non espulsi

Squalifica per una gara effettiva per recidività in ammonizione (decima infrazione)

Vicente Bruno Leonardo (Juve Stabia)