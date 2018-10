Serie C, le variazioni d'orario della 6^ giornata

Variazione di programma in Serie C, in vista del sesto turno di campionato. Queste le nuove date e i nuovi orari.

GOZZANO vs LUCCHESE

Lunedì 15 ottobre ore 18:30, stadio "Piola" di Vercelli

PRO PATRIA vs PRO VERCELLI

Domenica 14 ottobre ore 16:30

PAGANESE vs CATANZARO

Sabato 13 ottobre ore 14:30