Serie C, Lecce fermato dall'Andria. La Reggina vince

Nei due posticipi del Girone C di Serie C il Lecce spreca una grande occasione per volare +9 dalla coppia formata da Trapani e Catania, ma la spreca malamente. Avanti di due gol in casa dopo appena mezzora i salentini subiscono infatti la rimonta della Fidelis Andria che alla fine coglie un punto prezioso in chiave salvezza su un campo difficilissimo. Nell'altro incontro invece la Reggina vince di misura contro la Casertana e si porta a quota 32 punti allungando sulla zona salvezza e intravedendo i play off.

Lecce-Fidelis Andria 2-2 (21° Di Piazza, 29° Mancosu; 33° Tritiello, 53° Taurino)

Reggina-Casertana 2-1 (38° Laezza, 64° Bianchimano; 45° De Vena)