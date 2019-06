Fonte: tuttoc.com

Si è giocata la gara di andata dei playout di Serie C, che ha visto battagliare Lucchese e Bisceglie nel confronto incrociato tra Girone A e C: 1-0 in favore dei toscani il finale. Dopo un primo tempo terminato sullo 0-0, e con la formazione ospite più propositiva, è la Lucchese a trovare il vantaggio, grazie al gol di Sorrentino al 49': spalle alla porta dal limite dell'area piccola, il calciatore perde l'attimo per calciare e tenta l'appoggio a rimorchio per Di Nardo, ma il passaggio carambola sulle gambe di Markic e Calandra e torna sui piedi dello stesso Sorrentino, che col destro batte Vassallo sotto le gambe. Tenta la reazione la rosa nerazzurra, ma il match si chiude con la vittoria della Pantera.