Serie C, Lucchese-Pistoiese sarà recuperata il 3 aprile

La sfida tra Lucchese e Pistoiese, valida per la 28esima giornata del Girone A e rinviata sabato per impraticabilità del campo in seguito al maltempo che ha colpito il nord Italia, verrà recuperata martedì 3 aprile allo stadio 'Porta Elisa' di Lucca, con orario ancora da definire. A renderlo noto è stato il club rossonero mediante una nota pubblicata sui propri canali social.