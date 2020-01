© foto di Federico De Luca

Si sono disputate stasera ben nove partite di Serie C. Nel Girone A vittoria per la capolista Monza, che sfrutta il k.o. del Pontedera a Carrara e vola a +13 in classifica sui toscani. Nel Girone B vincono il battistrada Vicenza e il Padova, che torna al successo dopo tre sconfitte consecutive. Sorpresa nel Girone C, dove cade la Reggina: amaranto sconfitti in casa dal Francavilla, ne approfittano Bari e Ternana, che accorciano il distacco in graduatoria.

I risultati

Girone A

Carrarese-Pontedera 2-1

Monza-Pro Patria 2-0

Girone B

FeralpiSalò-Reggio Audace 1-1

L.R. Vicenza-Modena 1-0

Padova-Virtus Verona 3-2

Sambenedettese-AJ Fano 1-1

Girone C

Bari-Sicula Leonzio 1-0

Reggina-Virtus Francavilla 1-2

Ternana-Rieti 3-0