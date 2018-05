Serie C, nessun cambio di programma playoff: respinto ricorso Mestre

© foto di Alessio Lamanna

Nessun cambio di programma per i playoff di Serie C, girone B. Le Sezioni Unite della Corte Federale d'Appello hanno infatti respinto i ricorsi proposti dal Mestre avverso la penalizzazione di due punti, l'ammenda da 3000 euro e le inibizioni nei confronti di diversi dirigenti. La penalizzazione resta, la classifica non cambia, il Mestre affronterà l'Albinoleffe, con il Pordenone a sfidare il Feralpisalò e il Bassano contro il Renate.