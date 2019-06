Fonte: TuttoC

© foto di Federico Gaetano

Albissola, Lucchese e Siracusa sono fuori dalla Lega Pro. Tutti e tre i club non hanno presentato alcuna domanda di partecipazione al prossimo campionato di Serie C entro la mezzanotte. Secondo quanto raccolto da TuttoC.com, sorpresa nel finale per Arzachena e Foggia. Entrambi i club hanno chiesto di iscriversi al prossimo torneo. Sembra, però, che le due domande siano incomplete, cosa che comporterebbe l’esclusione dal professionismo. A tremare, adesso, è la Paganese, dal momento che i tre posti liberi per le riammissioni sono a disposizione di Virtus Verona, Fano e Bisceglie, con i marchigiani che non hanno ancora sciolto le riserve sul futuro. L’eventuale esclusione di Arzachena e Foggia, se avverrà con domanda comunque presentata, libererebbe infatti due posti per il ripescaggio, aperto anche a seconde squadre e club di Serie D.