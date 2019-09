© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Si sono conclusi i tre anticipi della terza giornata di Serie C giocati stasera. Nel girone A vittoria netta del Novara sul lecce grazie alle reti di Bortolussi, Schiavi e Peralta: 3-0 il risultato finale. Nel girone B finisce invece 1-1 la sfida tra Carpi e LR Vicenza. Emiliani avanti con Maurizi, poi il pareggio avversario al 72’ con Marotta. Nel Girone C, infine, vittoria per 2-0 dell’Avellino sul Teramo. In gol per gli irpini Mivoschi e Karic.