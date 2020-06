Serie C, nuova ipotesi per alleggerire i play off. Si potrebbero giocare in gara secca

Secondo quanto raccolto da TuttoC.com si starebbe pensando a un nuovo piano per alleggerire i play off e giocare in questo modo meno gare una volta decise le date dell'eventuale ripresa. Nella giornata di oggi, durante il Comitato di Presidenza della FIGC, si sarebbe infatti pensato di giocare i play off in gara secca anziché in gare di andata e ritorno in modo da dimezzare le partite in programma. In questo caso in caso di parità passerebbe al turno successivo la migliore classificata. Si tratta comunque di ipotesi che non è detto possano diventare concrete. Bisognerà attendere i prossimi giorni e sopratutto il Consiglio Federale di lunedì.