Serie C, pareggia il Lecco. Vittorie per Carpi e Reggina

© foto di Andrea Rosito

Si sono conclusi quattro anticipi giocati stasera e validi per la 16esima giornata di Serie C.

Nel Girone A il Lecco pareggia in rimonta contro la Giana Erminio. Ospiti avanti al 55’ con Cortesi, poi al 78’ pareggio per gli uomini di D’Agostino con D’Anna. La Giana sale a 10 punti e resta penultima, Lecco quartultimo a 12.

Nel Girone B colpo esterno del Carpi in casa della Virtus Verona. Decidono la gara le reti di Jelenic e Vano, intervallate dall’autogol di Nobile. I biancorossi salgono a quota 32 in classifica, virtussini sempre ottavi con 23 punti.

Nel Girone C disputate due gare. La Reggina vince per 4-1 il derby contro il Rende. In gol Bellomo, Corazza, Sounas e Rivas con Nossa che aveva segnato momentaneamente il 2-1. La Reggina sale così a quota 40 e resta stabilmente in vetta, Rende a quota 10. A Terni la Ternana batte la Viterbese. Vantaggio delle fere con Ferrante al 34', Volpe trova il pari per i laziali superati dal gol di Vantaggiato al 92'. Gli umbri salgono al secondo posto con 33 punti, i gialloblù restano noni a 21