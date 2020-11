Serie C, per la 9^ giornata sono sette le gare rinviate a causa del Covid-19

Il Covid-19 sta dilagando anche in Serie C, ma il presidente Francesco Ghirelli e la Lega Pro hanno immediatamente disposto misure precauzionali, rinviando diversi confronti in programma per la 9^ giornata che si giocherà in questo fine settimana.

Vediamo adesso, girone per girone, i match rinviati:

GIRONE A

Giana Erminio-Piacenza

Como-Olbia

Lucchese-Albinoleffe

GIRONE B

Gubbio-Triestina

Mantova-Arezzo

GIRONE C

Vibonese-Foggia

Bisceglie-Monopoli