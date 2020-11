Serie C, Piacenza-Novara a rischio rinvio dopo le nuove positività in Emilia

vedi letture

Dopo l'annuncio del Piacenza di altri cinque positivi al Covid-19 in seno al proprio gruppo squadra è da considerarsi a rischio rinvio la gara di sabato fra gli emiliani e il Novara fissata per le ore 15. A dirlo è il quotidiano La Stampa che ricorda come anche nel club piemontese vi siano due calciatori ancora positivi in prima squadra e altrettanti in Primavera.