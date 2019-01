© foto di Federico Gaetano

Vittoria pesante della Pistoiese in chiave salvezza nel posticipo della 23^ giornata di Serie C. A regalare i tre punti ai toscani contro il Gozzano è una rete propiziata dai neo acquisto Fantacci e Piu (entrambi arrivati dall’Empoli): tiro del primo respinto malamente da Casadei e tap in vincente dell’attaccante. Con questa vittoria la Pistoiese sale a quota 20 scavalcando Olbia e Lucchese, mentre il Gozzano resta a quota 25 punti all’undicesimo posto.