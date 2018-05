Serie C, playoff: i risultati delle gare delle 20.30

Si sono concluse le ultime gare del primo turno dei playoff, che hanno ufficializzato le ultime formazioni che prenderanno parte al secondo turno, dopo Viterbese, AlbinoLeffe e Cosenza.

Nel Girone A, devastante la Carrarese, che piega la Pistoiese con un irreplicabile 5-0: apre le danze al 21' Agyei, e nel primo tempo gli fanno eco, al 38' e al 42', Bisci e Tortori, mentre nella ripresa ci pensano Foresta al 61' e Vassallo all'84'. Poco altro da aggiungere. Diversa la sfida del "Garilli", dove il Piacenza vince in rimonta 4-2 sulla Giana Erminio, partita a spron battuto e inizialmente avanti grazie a capitan Marotta: nella ripresa, però, Taugourdeau al 58' e Romero 71', ribaltano il corso del match, con Pesenti che pare chiudere le marcature al 79'. Ma proprio al 90', ecco la doppietta di Romero. Si toglie lo sfizio del gol, al 4' minuto di recupero, Greselin.

Nel Girone B, la Feralpisalò dilaga sul Pordenone, battuto 3-1: i neroverdi al 33' passano in vantaggio grazie alla rete di Magnaghi ma la formazione di Rossitto accusa il pareggio arrivato al 41' con Raffaello. Nella ripresa è M. Marchi a far da matador, e a siglare la doppietta vincente, andando a rete al 51' e al 65'.

Per strappare la qualificazione al turno successivo, al Bassano basta un doppio Diop, che piega un buon Renate giocandosi il tutto per tutto nel primo tempo: reti al 27' e al 44'. Nel finale, proteste nerazzurre per un rigore non concesso alle pantere a seguito di un fallo su Di Micheli.

Nel Girone C, suda freddo la Casertana, che centra comunque il passaggio al secondo turno, battendo 2-1 il Rende: i calabresi passano in vantaggio al 69' con Gigliotti, ma al 75' Pinna fa tirare un sospiro di sollievo alla formazione di D'Angelo, dopo l'errore su rigore di Turchetta al 73'. Chiude però in 10, dopo l'espulsione di D'Anna, la truppa campana, che chiude poi anche la gara per 2-1, con Turchetta che nei minuti di recupero si fa perdonare il precedente errore.

Nell'altro confronto, la Virtus Francavilla si impone 0-1 sul campo del Monopoli grazie alla rete di Partipilio, che al 74', con un tocco di esterno destro dritto nell'angolino, regala ai suoi il passaggio del turno.