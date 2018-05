Serie C, playoff: il quadro del secondo turno

Si è concluso poco fa il primo turno dei playoff di Serie C: scontro diretto tra le varie compagini, con 9 formazioni che proseguono il cammino verso la B, e che adesso si affronteranno nel secondo turno - dove subentreranno anche le quarte classificato di ogni girone -, in gare di sola andata in programma martedì 15 maggio (orari ancora da comunicare). Poi si passerà ad incrociare le compagini dei tre raggruppamenti:

PLAYOFF SECONDO TURNO GIRONE A:

MONZA - PIACENZA

VITERBESE – CARRARESE

PLAYOFF SECONDO TURNO GIRONE B:

REGGIANA - BASSANO

ALBINOLEFFE – FERALPISALO’

PLAYOFF SECONDO TURNO GIRONE C:

JUVE STABIA – VIRTUS FRANCAVILLA

COSENZA - CASERTANA

PLAYOFF – FASE NAZIONALE

QUALIFICATE AL PRIMO TURNO:

PISA (GIRONE A)

SAMBENEDETTESE (GIRONE B)

TRAPANI (GIRONE C)

ALESSANDRIA (GIRONE A – VINCITRICE COPPA ITALIA)

QUALIFICATE AL SECONDO TURNO:

ROBUR SIENA (GIRONE A)

SUDTIROL (GIRONE B)

CATANIA (GIRONE C)