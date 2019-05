Serie C, playoff: la Reggina pareggia 1-1 col Monopoli ma passa il turno

© foto di Giuseppe Scialla

Pareggio che vale il passaggio del turno per la Reggina. Gli amaranto sono stati bloccati in casa 1-1 dal Monopoli ma riescono comunque a proseguire il proprio cammino nei playoff di C in virtù di un migliore piazzamento in classifica. Ospiti avanti al 36’ con Scoppa ma nella ripresa i calabresi trovano il pareggio con Ungaro.