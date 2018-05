Serie C, playoff: la Viterbese supera il turno. Top & Flop della gara

Viterbese 2 Pontedera 1

Vandeputte della Viterbese

Tra le mura amiche la Viterbese Castrense fa rispettare la sua maggiore forza ed elimina dai play-off il Pontedera. La squadra di mister Sottili resta ancora in corsa per la promozione dalla Serie C alla B, avendo conseguito il successo per 2-1. Buono l'arbitraggio del signor Valiante, assistito nel modo giusto dai suoi collaboratori. Ottimo primo tempo dei laziali, nella ripresa ritorno veemente dei toscani. Inizialmente sembrano più sereni quelli del Pontedera, che amano difendersi e commettono pochi errori dietro, ma la Viterbese col passare dei minuti prende le misure degli avversari e passa in vantaggio al 29’: punizione battuta molto precisa da Vandeputte che supera Contini per l’uno a zero. Il Pontedera reagisce: al 35’ il cross di Posocco verso l’area laziale non è raggiunto né da Pinzauti né da Gargiulo, ma giusto quattro minuti più tardi arriva il secondo gol viterbese. Sugli sviluppi di un angolo, Baldassin di testa infila in rete sulla battuta di Benedetti, due a zero. Nella ripresa il Pontedera rientra in partita, e al 66’ su Raffini viene commesso un fallo in area viterbese da Atanasov, e dagli undici metri il rifinitore Grassi spiazza Iannarilli per l’uno a due. Pochi minuti più tardi lo stesso Grassi per poco non trova il pareggio, il tiro è parato splendidamente da Iannarilli. Nei minuti successivi la Viterbese gestisce meglio la situazione fallendo in tre circostanze la terza rete, ma il 2-1 è sufficiente per passare al secondo turno dei play-off.

IL TABELLINO DELLA GARA

VITERBESE CASTRENSE: Iannarilli 7, Celiento 6,5, Peverelli 6, Di Paolantonio 6, Atanasov 5, Sini 6, Vandeputte 7 (58’ De Vito 6), Benedetti 6, Jefferson 6,5 (62’ De Sousa 6), Baldassin 7 (62’ Cenciarelli 6,5), Calderini 6,5 (87' Zenuni ng). Allenatore: Stefano Sottili 7.

PONTEDERA: Contini Baranovsky 5,5, Risaliti 5,5, Rossini 5,5, Caponi 6, Gargiulo 5,5 (54’ Maritato 6), Borri 6 (81’ Tofanari 5,5), Posocco 5,5, Calcagni 5,5 (81’ Spinozzi ng), Pinzauti 5 (54’ Raffini 6), Grassi 6,5, Corsinelli 6 (69’ Vettori 5,5). Allenatore: Ivan Maraia 6.

Arbitro: Valiante di Salerno 7.

RETI: 29’ Vandeputte (Vt), 39’ Baldassin (Vt), 67’ rigore Grassi (P).

NOTE: ammoniti Risaliti (P) e Atanasov (Vt).

TOP

Vandeputte (Viterbese): segna un gran bel gol su punizione e riesce a tenere costante l’offensiva dei suoi contro il Pontedera. IMPORTANTE

Grassi (Pontedera): grande soprattutto il secondo tempo da parte del rifinitore, che ha la possibilità di svariare su tutto il fronte. Segna un gol e ne sfiora un altro poco più tardi. DECISO

FLOP

Atanasov (Viterbese): il difensore bulgaro ha qualche difficoltà soprattutto nel secondo tempo. In occasione del rigore è lui che si fa anticipare da Raffini. POCO REATTIVO

Pinzauti (Pontedera): contro la fisica difesa viterbese è quello che fa più fatica. Sembra giusta la sostituzione. IN DIFFICOLTA'