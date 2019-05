© foto di Andrea Rosito

Sono state rese note le designazioni arbitrali per le gare d'andata delle semifinali playoff di Serie C, che riportiamo integralmente di seguito.

AREZZO VS PISA Giacomo Camplone di Pescara (Di Giacinto-Micaroni)

CATANIA VS TRAPANI Ivan Robilotta di Sala Consilina (Mansi-Severino)

FERALPISALO' VS TRIESTINA Daniele Paterna di Teramo (Bruni-Laudato)

IMOLESE VS PIACENZA Alberto Santoro di Messina (Lattanzi-Massimino)