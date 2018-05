Serie C, playoff: passano il turno Cosenza e AlbinoLeffe

In campo il primo turno dei playoff, con la Viterbese, che, scendendo in campo alle 19:00, ha già staccato il pass per il secondo turno, ed è stato adesso raggiunto da AlbinoLeffe e Cosenza.

Alle 20:00, infatti, sono scese in campo AlbinoLeffe e Mestre per il Girone B e Cosenza e Sicula Leonzio per il C.

I seriani hanno archiviato nel primo tempo la pratica veneta, soffrendo si nelle prime battute ma mostrandosi poi più decisi tanto da passare, al 32' e al 41', sul doppio vantaggio, grazie alle reti di Gelli e Giorgione, entrambi a bersaglio con conclusioni dal limite; a niente vale la rete di Beccaro al 54', con il calciatore che si sfila dalla marcatura e va a raccogliere il corner dalla destra, prima parato da Coser, poi ribattuto a rete. E neppure quella di Boscolo, che al 90' pareggia i conti. 2-2 quindi il finale.

La Sicula Leonzio sogna invece per 83', quando arriva il pareggio del Cosenza: a rispondere a Bollino, che aveva illuso i siciliani al 49' con una gran punizione, è Okerere, ma pochi minuti dopo, quando si è all'88', Baclet sigla, su calcio di rigore, il definitivo 2-1 finale.