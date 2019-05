Serie C, Playoff primo turno: il programma completo

Fonte: tuttoc.com

© foto di Federico Gaetano

Con la conquista da parte della Viterbese della Coppa Italia Serie C, si è delineato ufficialmente il primo turno dei playoff. Da decidere gli orari delle gare del girone B che si disputeranno, salvo sorprese, nella giornata di domenica.

PRIMO TURNO PLAY-OFF DEL GIRONE

DOMENICA 12 MAGGIO 2019

GIRONE “A”

ROBUR SIENA - NOVARA Ore 15.00

CARRARESE - PRO PATRIA Ore 16.30

PRO VERCELLI - ALESSANDRIA Ore 20.30

GIRONE "B"

MONZA-FERMANA Orario da definire

SUDTIROL-SAMBENEDETTESE Orario da definire

RAVENNA-VICENZA Orario da definire

GIRONE “C”

POTENZA - RENDE Ore 16.30

VIRTUS FRANCAVILLA - CASERTANA Ore 17.30

REGGINA - MONOPOLI Ore 19.30

MODALITA’ DI SVOLGIMENTO

Il Primo Turno Play Off del Girone si disputa in gara unica ospitata dalla squadra meglio classificata al termine della regular season. Le squadre vincenti avranno accesso al secondo turno. In caso di parità al termine dei 90’ regolamentari, avrà accesso al Secondo Turno Play Off del girone la squadra meglio classificata al termine della regular season.