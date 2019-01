Serie C, Pontedera batte Albissola: 2-1, decide un autogol al 92'

Pontedera corsaro sul campo dell'Albissola nel match valido per il ventiduesimo turno del Girone A della Serie C. Gli ospiti, in svantaggio dopo 5' per il gol di Cais, rimontano grazie alla rete di Vettori e all'autogol allo scadere (92') di Damonte. Con questo successo, i toscani salgono a 32 punti, in piena zona playoff, mentre i liguri restano in terzultima piazza con 17 punti.