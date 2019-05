Fonte: TuttoC.com

© foto di Federico Gaetano

Eccezionale il campionato del Pordenone, che ha conquistato la Serie B. E a contribuire al successo una statistica tutt'altro che scontata. Col pareggio in rimonta ottenuto a Salò infatti i Ramarri hanno chiuso la stagione da imbattuti in trasferta. Le tre sconfitte in campionato sono infatti arrivate tutte allo stadio "Bottecchia", contro Fermana, Triestina e Rimini. Fuori casa invece otto vittorie e undici pareggi, con 35 punti conquistati sui 73 totali con i quali la squadra neroverde ha ottenuto il primo posto.