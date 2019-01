Fonte: tuttoc.com

Un gol e un punto a testa per Cavese e Rieti nel posticipo della 23^ giornata. Termina 1-1 la sfida del "Simonetta Lamberti", con le reti arrivate entrambe nella ripresa. A sbloccare il match, al minuto 62, sono i padroni di casa con il rigore di De Rosa, concesso per il fallo di Zanchi su Palomeque. Sette minuti dopo, il pari: Capuano indovina il cambio e Tommasone, in campo da 100 secondi, trova un gran diagonale da posizione defilata permettendo ai laziali di uscire indenni dalla terra campana.