Serie C, prima vittoria della Juventus U23: 2-1 sul campo dell'Arezzo

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Prima vittoria stagionale per la Juventus U23, che si impone 2-1 sul campo dell'Arezzo nel recupero della terza giornata. Vittoria in rimonta per i ragazzi di Pecchia, con l'Arezzo che si era portato avanti con la rete di Foglia dopo 4 minuti. Il vantaggio però è durato poco, con Mota Carvalho che ha pareggiato i conti al minuto numero 9. Nel recupero della prima frazione è arrivato il sorpasso bianconero firmato Clemenza.