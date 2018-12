© foto di Federico Gaetano/tuttolegapro.com

Nel recupero della quarta giornata del Girone C di Serie C la Viterbese coglie la prima vittoria in stagione piegando per 4-0 il Bisceglie. La partita si incanala a favore dei laziali grazie alla rete di Pacilli dopo un quarto d’ora, sinistro su perfetta apertura di Vandeputte, per poi raddoppiare poco dopo la mezzora con Ngissah. Nella ripresa arrivano altre due reti con ancora Pacilli al 57°, questa volta su punizione, e infine con Vandeputte che trasforma un rigore concesso per fallo di Calandra sullo stesso numero 11. La Viterbese sale così a quota 5 in classifica, mentre il Bisceglie resta fermo a undici punti.

Viterbese-Bisceglie 4-0 (15°, 57° Pacilli, 33° Ngissah, 78° Rig. Vandeputte)