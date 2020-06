Serie C, Primo Turno dei playoff: Novara, Padova, Catania e Catanzaro al 2^ turno

Dopo le promozioni delle prime classificate nei tre gironi di Serie C (Monza, Vicenza e Reggina), è tempo di playoff per stabilire quella che sarà la quarta formazione di terza serie a fare il salto in Serie B.

Al via questa sera gli spareggi promozione, con il Primo Turno quasi in archivio, in attesa che domani sera si giochi - in gara secca come oggi - il match tra Ternana e Avellino; i primi verdetti, comunque, sono già stati emessi, ed ecco qui le formazioni che hanno avuto accesso al Secondo Turno.

Nel Girone A è il Novara a continuare il sogno, dopo il pari contro l'AlbinoLeffe peggior piazzato in classifica, mentre nel B è il Padova ad andare avanti, complice la miglior classifica rispetto alla Sambenedettese. Nel Girone C ce la fa il Catania, che sotto di due reti - e con la gara sospesa per una decina di minuti quasi allo scadere del primo tempo per un blackout al "Massimino" - ribalta il risultato con la Virtus Francavilla, intanto che il Catanzaro, che non va oltre lo 0-0 con il Teramo, sfrutta il miglior piazzamento in graduatoria.

Diamo ora uno sguardo al programma completo, con in maiuscolo le squadre qualificate al turno successivo:

Girone A

NOVARA-Albinoleffe 0-0

ALESSANDRIA-Pro Patria*

ROBUR SIENA-Arezzo*

Girone B

PADOVA-Sambenedettese 0-0

FERALPISALO’-Modena*

Piacenza-TRIESTINA*

Girone C

CATANIA-Virtus Francavilla 3-2 (11' Perez, 20' Vazquez, 27' Biondi, 56' [rig.] Curcio, 93' Pinto)

CATANZARO-Teramo 0-0

MERCOLEDI 1 LUGLIO

Ternana-Avellino

*qualificate al secondo turno per rinuncia dell'avversaria

2° Turno – Gara unica DOMENICA 05 LUGLIO 2020

FASE PLAY OFF NAZIONALE

1° Turno – Gara unica GIOVEDI’ 09 LUGLIO 2020

2° Turno – Gara unica LUNEDI’ 13 LUGLIO 2020

FINAL FOUR

Semifinali – Gara unica VENERDI’ 17 LUGLIO 2020

Finale – Gara unica MERCOLEDI’ 22 LUGLIO 2020