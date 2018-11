Sono terminati con un blitz della Robur Siena sul campo del Pro Piacenza e con un pari per 1-1 tra Cuneo e Virtus Entella i recuperi della prima e della quarta giornata del Girone A: i liguri trovano la rete del vantaggio con Mota Carvalho al 53' ma un autogol di Eramo all'88' chiude il match sul pareggio. Ai toscani invece servono 79' e un calcio di rigore fischiato per fallo di Bertozzi su Fabbro per sbloccare il risultato in casa degli emiliani: dal dischetto Gliozzi non sbaglia e poi raddoppia 7' più tardi segnando la sua personale doppietta. Giochi comunque non ancora chiusi visto che al 96' viene fischiato un penalty anche per i padroni di casa, poi trasformato da Nolè. E' però oramai troppo tardi e il match termina 2-1.

L'Entella resta al quinto posto, portandosi a quota 19 e si vede incalzata dalla Robur Siena a una sola lunghezza di distanza (18 punti per i bianconeri, in coabitazione col Pisa). Il Cuneo aggancia il Pontedera a quota 16, mentre per il Pro Piacenza la sconfitta significa restare fermo a 12 punti, quindi con un solo punto di distacco dall'ipotetica zona playout.

Cuneo-Entella 1-1 (52' Mota Carvalho, 88' aut. Eramo)

Pro Piacenza-Siena 1-2 (80' Gliozzi, 87' Gliozzi, 90+6' Nole)