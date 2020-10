Serie C, recupero 1^ giornata: Foggia-Bisceglie affidata a Nicolini di Brescia

Dal sito dell'AIA arriva la designazione arbitrale per Foggia-Bisceglie, recupero della 1^ giornata del campionato di Serie C, Girone C, in programma domani. Il match dello 'Zaccheria' è stato affidato a Stefano Nicolini della Sezione di Brescia. Assistenti i signori Donato e Maninetti. Quarto ufficiale Grasso di Ariano Irpino.