Terminano con i successi di Novara e Virtus Entella i recuperi di Serie C in programma questo pomeriggio. I piemontesi di William Viali regolano l'Arzachena in trasferta con un 2-0 concretizzatosi nei minuti finali grazie ai gol di Bianchi al 78' ed Eusepi all'82'.

A Chiavari, invece, i padroni di casa guidati da Roberto Boscaglia passano in vantaggio al 18' con Eramo sull'Olbia, salvo poi essere raggiunti al 54' dal sigillo di Ogunseye. Nella seconda metà della ripresa il nuovo vantaggio dei Diavoli neri con Diaw al 61' e gol della definitiva tranquillità di Dany Mota Carvalho al 73'. A niente serve la doppietta personale di Ogunseye arrivata in pieno recupero.

Con queste vittorie il Novara a quota 13 punti entrando in zona playoff, mentre l'Entella, con sei vittorie in altrettante gare disputate, si piazza al quarto posto con 18 punti, a -4 dalla capolista Piacenza.