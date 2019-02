Fonte: tuttoc.com

© foto di Andrea Rosito

La Reggina espugna il "De Simone" di Siracusa nel posticipo della 25^ giornata del Girone C con il risultato di 0-2. Dopo un'ora di gioco, Strambelli spezza l'equilibrio con un cross che finisce direttamente in porta. Rete prima annullata per un presunto fuorigioco e poi convalidata dopo un confronto tra guardalinee e direttore di gara. Giusto cinque minuti dopo, arriva il raddoppio: lo firma Baclet a porta vuota, con mille ringraziamenti a Franchini che si beve i siciliani sull'out di destra prima di servire un comodo assist. Con questo successo la Reggina sale al quinto posto a quota 36 mentre il Siracusa resta fermo a 19 punti in zona playout.