Serie C, Reggina-Potenza finisce 0-0. Baclet fallisce un rigore

© foto di Andrea Rosito

Finisce senza reti la sfida fra Reggina e Potenza che chiude il turno infrasettimanale di Serie C. Non tantissime le emozioni al Granillo con i padroni di casa che al 38° hanno l’occasione di sbloccare il match su calcio di rigore fischiato per l’atterramento di Franchini in area. Dal dischetto va il neo acquisto Baclet che non riesce a superare Ioime che para il tiro dell’ex Cosenza. Il portiere del Potenza si ripete al 43° mandando in angolo una tiro-cross di Bellomo. Per gli ospiti da registrare due occasioni firmate Genchi che non portano però frutti. Per le due squadre in classifica non cambia praticamente nulla mantenendo entrambe le rispettive posizioni.