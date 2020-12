Serie C, reso noto il palinsesto delle gare visibili su Sky nel fine settimana

La Serie C sbarca su Sky Sport e lo fa con un massimo di quindici gare nel weekend che sarà possibile seguire in modalità pay per view su Sky Primafila al prezzo di 4.99 euro per la visione del singolo evento. L'emittente televisiva, che domani trasmetterà tre recuperi, ha inoltre reso noto il programma del prossimo fine settimana. Eccolo di seguito:

SABATO 12 DICEMBRE

Imolese-Vis Pesaro ore 15:00

Pro Vercelli-AlbinoLeffe ore 15:00

Juve Stabia-Potenza ore 17:30

DOMENICA 13 DICEMBRE

Olbia-Renate ore 12:30

Palermo-Casertana ore 14:30

Perugia-Virtus Verona ore 15:00

Viterbese-Catania ore 15:00

Mantova-Cesena ore 17:30

Bari-Vibonese ore 17:30

Monopoli-Foggia ore 17:30