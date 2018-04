Serie C, reti inviolate nel big match Reggiana-Bassano

Finisce senza gol e con un punto che non accontenta nessuno il posticipo di Serie C fra Reggiana e Bassano. Gli emiliani infatti non riescono a mettere la freccia e sorpassare la Sambenedettese al secondo posto rosicchiando ulteriori punti al Padova capolista, mentre i veneti restano così quarti allungando di appena un punto su Sudtirol, Mestre e Feralpisalò in una situazione dove può succedere di tutto nelle ultime due gare stagionali.