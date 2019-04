Serie C. riammissione club virtuosi: la FIGC perfeziona modifica NOIF

Il Consiglio Federale - ritenuto opportuno modificare le disposizioni contenute nell’art. 49, comma 5 bis, delle N.O.I.F.; - visto l’art. 27 dello Statuto Federale d e l i b e r a di approvare la modifica all’art. 49 delle N.O.I.F., con l’introduzione del comma 5 bis, secondo il testo allegato sub A).

ALL. A) NORME ORGANIZZATIVE INTERNE FEDERALI Art. 49 (comma 5 bis) Ordinamento dei Campionati 5 bis.

Qualora al termine della regular season del Campionato Serie C, ovvero successivamente alla disputa dei relativi play out, prima della scadenza del termine per presentare la domanda di iscrizione indicato nel Sistema Licenze Nazionali, si verifichi una delle seguenti circostanze: a) dichiarazione di fallimento di una società partecipante al Campionato Serie C; b) sanzione, da parte degli organi di giustizia sportiva, che comporti l’esclusione di una società dal Campionato Serie C; c) sanzione, da parte degli organi di giustizia sportiva, che comporti il collocamento di una società all’ultimo posto in classifica del Campionato Serie C; d) rinuncia da parte di una società a presentare domanda di iscrizione al Campionato Serie C successivo;

in luogo delle società che si trovino in una delle predette fattispecie, potranno richiedere di essere riammesse le società che all’esito del Campionato Serie C risultino retrocesse alla Lega Nazionale Dilettanti, che saranno individuate secondo criteri deliberati dal Consiglio Federale.