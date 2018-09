Serie C, Rieti-Casertana si giocherà a porte chiuse

Fonte: http://www.rieticalcio.it

Si informano tutti i sostenitori che l’ordinanza del Prefetto di Rieti è arrivata in data odierna e che la gara Rieti-Casertana in programma il 22 settembre 2018, alle ore 20,30, presso lo Stadio Centro Italia “Manlio Scopigno”, si disputerà in assenza di pubblico.