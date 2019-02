Serie C, Rimini-Ternana si giocherà regolarmente il 19 febbraio

Fonte: tuttoc.com

Si giocherà regolarmente il 19 febbraio il match tra Rimini e Ternana, recupero della prima giornata di ritorno del Girone B. Il match, inizialmente programmato per il 30 dicembre scorso, fu sospeso al 18' del primo tempo per nebbia e quindi rinviato.

La Ternana però, in caso di passaggio del turno in Coppa Italia Serie C, avrebbe dovuto obbligatoriamente giocare gli ottavi di finale proprio il 19 febbraio, in quanto match da disputarsi prima del 27 febbraio. La gara con la Viterbese, a sua volta un recupero dei sedicesimi, ha però visto gli umbri perdere. I rossoverdi quindi saranno "liberi" di affrontare il Rimini.